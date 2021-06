Vaccini, Amati: “Serve scatto per anticipare a 31 agosto”

“Di questo passo raggiungeremo l’immunità di popolazione, cioè due dosi per l’80% della popolazione, il 30 settembre. Serve uno scatto organizzativo per anticipare il raggiungimento dell’obiettivo al 31 agosto, così da essere pronti per ogni evenienza”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati, commentando i dati aggiornati alle ore 17:02.

Ieri, mercoledì 02 giugno, sono state somministrate 26.056 dosi.

-6.258 rispetto a martedì 01,

-8.802 rispetto a lunedì 31,

+5.540 rispetto a domenica 30.

Ad oggi sono state consegnate 2.657.035 dosi di vaccini, delle quali sono state somministrate 2.441.358.

Nello specifico sono 1.681.327 le prime dosi e 760.031 le seconde dosi.

Risultano in giacenza 215.677 dosi.

*Il punto sull’immunità*

La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 42,53% (nella classifica nazionale in posizione numero 7 e sopra la media nazionale del 41,03%) mentre il 19,23% ha ricevuto anche la seconda dose (nella classifica nazionale nella posizione numero 14 e sotto la media nazionale del 19,74%).

Con questo andamento raggiungeremo l’immunità, cioè l’80% della popolazione vaccinata che con due dosi, il 30 settembre 2021.

*Il punto sull’utilizzo dei singoli vaccini*

VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) dosi consegnate 548.100, dosi somministrate 551.724. Giacenza 0. Il 75,55% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, mercoledì 02 giugno, sono state somministrate 1.535 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), -1.943 rispetto al giorno precedente.

PFIZER/BIONTECH dosi consegnate 1.793.335, dosi somministrate 1.610.148. Giacenza 183.187. Il 43,93% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, mercoledì 02 giugno, sono state somministrate 16.963 dosi di Pfizer/BioNTech, +1.159 rispetto al giorno precedente.

MODERNA dosi consegnate 233.600, dosi somministrate 215.633. Giacenza 17.978. Il 48,68% dei vaccinati attende la seconda dose.

Ieri, mercoledì 02 giugno, sono state somministrate 3.365 dosi di Moderna, -1.257 rispetto al giorno precedente.

JANSSEN dosi consegnate 82.000, dosi somministrate 63.864. Giacenza 18.136.

Ieri, mercoledì 02 giugno, sono state somministrate 4.193 dosi di Janssen, -4.217 rispetto al giorno precedente.

*Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni*

La Puglia è in terza posizione nella classifica generale nazionale: su 2.657.035 dosi consegnate, sono state somministrate 2.441.358, pari al 91,9%.

*Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età*

Quarta per la fascia +90 (102,75%);

Quinta per fascia 80/89 (95,62%);

Prima per fascia 70/79 (90,99%).

*Il punto sulla Puglia nel confronto con le altre regioni per fasce d’età e su entrambe le dosi*

Undicesima per la fascia 90+ (84,2%)

Ottava per la fascia 80/89 (84,2%)

Dodicesima per la fascia 70/79 (37,00%)

*Il punto sull’obiettivo settimanale fissato dal Commissario straordinario, calcolato su un obiettivo nazionale di 500mila somministrazioni al giorno*

Nel periodo 28 maggio – 3 giugno 2021, in Puglia sono state somministrate 195.604 dosi, cioè 36.337 dosi in meno rispetto all’obiettivo fissato di 231.941. /comunicato

Per tutti gli approfondimenti e per saperne di più sui dati in Puglia in tempo reale della campagna vaccinale con tutte le regioni a confronto visita il portale https://www.fabianoamati.it/covidreport

