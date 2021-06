USB: confronto con AM, ad Morselli non si esprime e attende la decisione del Consiglio di Stato

Di seguito un comunicato di Enzo Mercurio, Esecutivo di Settore USB Taranto. “Incontro flash quello tenuto oggi con l’ad di ArcelorMittal. Lucia Morselli ha comunicato che al momento l’azienda non è in grado di esprimersi in nessun modo. Attende la sentenza del Consiglio di Stato che arriverà nelle prossime ore, con la quale si saprá se viene confermata o bocciata la sentenza del Tar di Lecce che lo scorso 13 febbraio ha ordinato lo spegnimento in 60 giorni degli impianti dell’area a caldo dello stabilimento tarantino.

Di fronte all’incertezza rappresentata dall’amministratore delegato, l’USB Taranto è fortemente disorientata e preoccupata soprattutto perché, in tutto ciò, il Governo non ha ancora ufficialmente convocato un tavolo per discutere di un piano alternativo, pur avendo continue dimostrazioni della inadeguatezza del gruppo franco-indiano nella gestione della fabbrica.

Il prossimo confronto tra sindacati e ArcelorMittal è previsto per giovedì 10 giugno alle 14.00.”

Correlati

Commenta l'articolo: