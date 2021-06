Traffico, sosta e parcheggi nel weekend di SailGP: cosa cambia al Borgo e in Città Vecchia

Lo svolgimento di una manifestazione internazionale come SailGP comporta una serie di disposizioni utili a regolare il traffico veicolare, ma anche quello pedonale al fine di evitare assembramenti. Con l’approssimarsi del weekend delle gare, viene delineata una serie di azioni per rendere fruibile la manifestazione principale e gli eventi secondari, nel miglior modo possibile.

A tal fine la Polizia Locale di Taranto, in accordo con le altre forze dell’ordine, ha emesso una prima ordinanza relativa ai giorni 4, 5 e 6 giugno. Di seguito le disposizioni previste, cui seguirà l’apposizione di adeguata cartellonistica stradale per informare i cittadini.

Dalle ore 04.00 del giorno 05 giugno 2021 alle ore 24.00 del giorno 06 giugno 2021, e comunque sino a cessato bisogno, è prevista la temporanea interdizione della sosta veicolare, con rimozione coatta, lungo le seguenti strade: lungomare Vittorio Emanuele III, ambo i lati, nel tratto compreso tra corso due mari e via de cesare; piazza Carbonelli, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Regina Margherita e lungomare Vittorio Emanuele III; via Anfiteatro, ambo i lati, nel tratto compreso tra lungomare Vittorio Emanuele III e via Giovinazzi; via Giovinazzi, lato civici dispari, nel tratto compreso tra via Anfiteatro e via Principe Amedeo; via Principe Amedeo, nel tratto compreso tra via Giovinazzi e via Massari; via Massari, ambo i lati, nel tratto compreso tra corso lungomare Vittorio Emanuele III e via Anfiteatro; piazza Castello Aragonese, tutta l’area prospicente l’ingresso del Castello Aragonese; piazza Castello Aragonese, nel tratto compreso tra via Duomo e piazza Municipio; discesa Vasto, tutta l’area, la banchina e relativa rampa di accesso; piazzale Democrate.

Dalle ore 04.00 del giorno 05 giugno 2021 alle ore 24.00 del giorno 06 giugno 2021 è prevista la temporanea istituzione di area destinata alla sosta bus, lungo le seguenti strade: lungomare Vittorio Emanuele III, lato sud/ovest, nel tratto compreso tra via Pupino e via Nitti; discesa Vasto, tutta l’area, la banchina e relativa rampa di accesso.

Dalle ore 04.00 del giorno 05 giugno 2021 alle ore 24.00 del giorno 06 giugno 2021 è prevista la temporanea istituzione di area destinata alla sosta di veicoli al servizio di persone disabili, lungo le seguenti strade: via Massari, nel tratto compreso tra via Principe Amedeo e via Anfiteatro.

Dalle ore 04.00 del giorno 05 giugno 2021 alle ore 24.00 del giorno 06 giugno 2021 è prevista la temporanea istituzione di area destinata alla sosta di veicoli al servizio dello staff della manifestazione muniti di “pass”, lungo le seguenti strade: piazza Carbonelli, ambo i lati, nel tratto compreso tra via Regina Margherita e lungomare Vittorio Emanuele III; piazzale Democrate.

Dalle ore 04.00 del giorno 05 giugno 2021 alle ore 24.00 del giorno 06 giugno 2021, e comunque sino a cessato bisogno, è prevista la temporanea interdizione della circolazione veicolare, lungo il seguente percorso: lungomare Vittorio Emanuele III nel tratto compreso tra via Regina Margherita e via Giovinazzi, con apposizione di otto barriere “new jersey” (tre all’intersezione Regina Margherita/Vittorio Emanuele III/Anfiteatro, tre all’intersezione Giovinazzi/Vittorio Emanuele III, due all’intersezione Principe Amedeo/Giovinazzi).

Dalle ore 11:00 alle ore 24:00 dei giorni 04 e 05 giugno 2021 è prevista la temporanea interdizione della sosta veicolare, con rimozione coatta, lungo le seguenti strade: piazza Ss. Crocifisso; via Ss. Annunziata, ambo i lati; via Acclavio, ambo i lati, nel tratto compreso tra via D’Aquino e via Anfiteatro.

Dalle ore 11:00 alle ore 24:00 dei giorni 04 e 05 giugno 2021 è prevista la temporanea interdizione della circolazione veicolare lungo le seguenti strade: via Ss. Annunziata.

Dalle ore 17:30 fino al termine manifestazione dei giorni 04 e 05 giugno 2021 è prevista la temporanea interdizione della circolazione veicolare lungo le seguenti strade: via Acclavio nel tratto compreso tra corso Umberto I e via Anfiteatro.

Correlati

Commenta l'articolo: