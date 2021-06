Sail Grand Prix di Taranto: inizio prove e ultimi biglietti

Con le prime prove nel Mar Grande degli equipaggi britannici e neozelandesi cresce l’attesa per l’Italy Sail Grand Prix, la competizione di punta a livello mondiale tra catamarani volanti F50 che si terrà a Taranto il 5 e 6 giugno.

Ancora qualche disponibilità di biglietti per assistere alle regate dalle tribune del Race Village (22,55 euro il costo, commissioni incluse), sia nella giornata di sabato che in quella di domenica, quando andrà in scena la finale tra i due o tre equipaggi meglio classificati al termine delle cinque regate di flotta (tre sabato e due domenica). Disponibili gli ultimi posti, ma solo per la giornata di domenica, sulle motonavi Adria e Clodia per vivere le emozioni delle regate direttamente sul perimetro del campo di gara dove si posizioneranno anche le imbarcazioni private (finora circa 600 le prenotazioni). Tutte le informazioni sull’evento SailGP di Taranto, con le varie modalità di partecipazione, sono disponibili al link sailgp.com/taranto

Il primo grande evento sportivo in Italia post-pandemia con la partecipazione di pubblico sarà preceduto dalla presentazione dei progetti che SailGP dedica a Taranto nell’ambito di #raceforthefuture, il programma che crede in un mondo alimentato dalla natura e contribuisce a creare un futuro sostenibile. Domani, infatti, alle 11,30 saranno presentati nei pressi di Parco Cimino il progetto ‘Il vento in pioppo’ e l’iniziativa ‘Adotta un pioppo’, entrambe per contribuire alla decontaminazione di un’area attigua al parco e che SailGP promuoverà a livello globale.

Gli eventi di Taranto saranno trasmessi in diretta su Rai Sport e Sky Sport; con la pluripremiata SailGP App (disponibile per iOS e Android), inoltre, si potrà assistere alle gare dalle telecamere di bordo accedendo a classifiche in tempo reale e cruscotti informativi su velocità delle barche e distanza tra esse, intensità e angolo del vento, altezza del volo, tempi di percorrenza e tante altre metriche fornite da Oracle Stream Analytics.

‘SailGP – powered by nature’ è il campionato velico che gareggia per un futuro migliore, promuovendo un mondo alimentato dalla natura. Competizione di punta per i catamarani F50, SailGP presenta squadre nazionali che gareggiano su percorsi brevi ed intensi, regate di tipo stadium racing sugli specchi d’acqua più iconici di tutto il mondo. Il vincitore della seconda stagione di SailGP riceverà un premio di un milione di dollari. Durante gli otto eventi della stagione, i migliori atleti della vela internazionale si destreggiano a bordo di catamarani F50 identici, ad alta tecnologia e velocità, capaci di superare i 50 nodi (circa 100 km / h).

