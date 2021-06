Locali commerciali in Città Vecchia, pronto l’avviso per la locazione

Sul sito istituzionale del Comune di Taranto, all’indirizzo https://bit.ly/2TrGYIa, sono disponibili tutti i documenti e le informazioni relativi all’avviso pubblico per la locazione di 51 unità immobiliari presenti in Città Vecchia.

Si tratta di 35 lotti commerciali, dislocati tra via Cava e via Duomo, oggetto della misura denominata “Le vie dell’Isola, tra botteghe, cultura e tipicità” recentemente presentata a Palazzo di Città insieme con l’aggiornamento del regolamento edilizio e “Taranto Crea”, il bando da 3 milioni di euro per sostenere l’insediamento di imprese e servizi nell’Isola Madre.

L’avviso indica tutte le procedure da seguire per poter ottenere in fitto questi locali commerciali a prezzi calmierati (da 3 a 3,5 euro a metro quadro). Diversi i criteri che saranno utilizzati per assegnare gli immobili, dalla qualità del progetto alla sua sostenibilità, fino alla tipologia di attività da sviluppare. Le domande potranno essere inviate fino alle 12 del 30 luglio 2021.

«Sarà una grande opportunità per chiunque voglia investire in Città Vecchia – le parole dell’assessore al Patrimonio Francesca Viggiano – e, soprattutto, essere parte di una rinascita che è già cominciata».

