Kyma Mobilità: variazioni sosta e modifica percorsi autobus per apertura Ponte Girevole

Venerdì 4 giugno è prevista, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, un’apertura straordinaria del Ponte Girevole per consentire il defilamento delle imbarcazioni della competizione “SailGP”; pertanto i servizi di trasporto urbano degli autobus di Kyma Mobilità si muoveranno, in tale arco orario, lungo la direttrice per il Ponte di Punta Penna; i percorsi delle linee subiranno variazioni che possono essere lette in dettaglio nella sezione “news” del sito aziendale www.amat.taranto.it o dell’app Kyma Amat.

Inoltre, in relazione al divieto di sosta previsto in numerose vie del Borgo – dalle ore 4.00 di sabato 5 giugno alle ore 24.00 di domenica 6 giugno – sempre per la manifestazione SailGP, si comunica che gli utenti in possesso di un permesso – gratuito o a pagamento – per la sosta nei parcheggi con le strisce blu gestiti da Kyma Mobilità nelle cosiddette Zona A e Zona B, nella giornata di sabato 5 giugno potranno parcheggiare senza rispettare i loro limiti di Zona, ovvero in tutta nella zona compresa tra il Ponte Girevole e Via Nitti, oltre la quale inizia la Zona C. Si intende che gli utenti dovranno comunque rispettare i divieti di sosta per” SailGP”.

