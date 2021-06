IMU, acconto entro il 16 giugno

La direzione Tributi del Comune di Taranto ha reso noti i dettagli relativi alla scadenza dei termini per il versamento dell’acconto IMU, prevista per il 16 giugno, specificando i soggetti passivi dell’imposta, le eventuali esenzioni, le modalità di pagamento e i codici tributo da utilizzare per effettuare i versamenti tramite F24.

Tutte le informazioni sono disponibili nel documento allegato, per ulteriori richieste è possibile contattare l’Ufficio Tributi in via Anfiteatro, previa richiesta di appuntamento attraverso lo sportello telematico “Linkmate”, chiamare il numero verde 800 893 900 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, o inviare una e-mail agli indirizzi segreteria.tributi@comune.taranto.it o tributi.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it (PEC).

