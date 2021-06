Il CEO di SailGP a Palazzo di Città

Melucci: «Russel Coutts entusiasta della città e della nostra organizzazione»

Incontro istituzionale, questa mattina a Palazzo di Città, tra il sindaco Rinaldo Melucci e il CEO di SailGP Russell Coutts.

La leggenda della vela mondiale, accompagnato dal suo team personale, ha avuto un proficuo scambio con il primo cittadino sull’organizzazione della tappa tarantina della gara tra i catamarani volanti F50, che ha già conquistato la città.

«Sir Russell Coutts ci ha trasmesso un enorme entusiasmo per l’accoglienza ricevuta – ha spiegato il sindaco –, ci ha detto di aver trovato un’organizzazione impeccabile e, soprattutto, di aver scoperto una città meravigliosa. Parole che ci riempiono di orgoglio e confermano quanto sia importante far scoprire Taranto a chi ancora non la conosce: SailGP ci aiuterà in questa sfida, svelando al mondo la nostra grande bellezza».

L’incontro si è concluso con uno scambio istituzionale di doni.

