Al via vaccinazioni anticovid per la classe di età tra 12 e 15 anni

Partono anche in Puglia le vaccinazioni Anti covid per la classe di età tra 12 e 15 anni. In Puglia si partirà da subito con i pazienti adolescenti fragili affidati alle reti e alle strutture ospedaliere che saranno contattati direttamente tramite le famiglie. I fragili non in cura negli ospedali saranno programmati tramite i pediatri di libera scelta. Gli studenti 12-15 anni delle scuole medie inferiori saranno infine contattati tramite gli uffici scolastici regionali.

Ne dà notizia l’assessore alla sanità Pier Luigi Lopalco dopo l’arrivo della circolare della struttura commissariale che regola la materia.

