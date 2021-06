Aggiornamento ricoveri per Covid

L’ASL Taranto rende noto che, alle ore 15.00 del 3 giugno 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 20 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 10 presso il reparto Malattie Infettive;

· n. 10 presso il reparto di Pneumologia.

L’ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 11 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 10 presso il reparto di Medicina;

· n. 1 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita n. 2 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 17 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina.

La Casa di cura “Santa Rita” ospita n. 11 pazienti affetti da Covid.

Il Centro Ospedaliero Militare di Taranto ospita n. 1 paziente risultato positivo al Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita n. 6 pazienti post-Covid.

Nelle ultime 24 ore non si è registrato alcun decesso.

Vaccinazioni Covid: aggiornamento

In Asl Taranto, la campagna vaccinale oggi si avvia con l’inaugurazione del nuovo hub vaccinale presso l’Arsenale della Marina Militare, dove già nella mattinata sono state somministrate 367 dosi. Il centro diventa così pienamente operativo, con percorsi di ingresso e uscita chiaramente definiti per chi vi accede in auto e con un sistema di navetta interno per i cittadini che vi si recano a piedi.

Negli altri hub vaccinali della provincia, la somministrazione dei vaccini registrata in mattina è così ripartita: a Taranto 496 dosi presso la SVAM e 392 dosi al PalaRicciardi; 377 dosi a Martina Franca, 354 dosi a Grottaglie, 358 dosi a Manduria, 537 dosi a Massafra, 416 dosi presso l’hub di Ginosa, per un totale di oltre 3200 dosi somministrate negli hub jonici.

A questi dati si aggiungono si aggiungono circa 335 dosi somministrate in ambulatorio e quasi 100 dosi somministrate a domicilio.

In totale, in provincia di Taranto si è raggiunta la quota di oltre 342.200 dosi somministrate: tra i cittadini che hanno ricevuto il vaccino, oltre 109mila hanno completato il ciclo vaccinale.

