SailGP, sopralluogo del sindaco Melucci nell’area tecnica

Grande lavoro sulle banchine del primo sporgente, dove è stata installata l’area tecnica di SailGP.

Il sindaco Rinaldo Melucci ha assistito all’alaggio dei primi catamarani, dopo un breve sopralluogo nei capannoni che ospitano i team nazionali che hanno riassemblato le imbarcazioni arrivate da Bermuda nei container. Il primo a toccare le acque di Mar Grande è stato il catamarano del team della Nuova Zelanda: sul suo albero, come su quello di tutti gli altri, campeggiano lo stemma del Comune e il brand “Taranto Capitale di Mare”.

«Un’emozione enorme vedere che, concretamente, questo evento sta conquistando la nostra città – le parole del sindaco Melucci –. SailGP rappresenta davvero la ripartenza per questo territorio, l’occasione di scrollarsi di dosso anni di narrazione infelice e mostrarsi in tutta la sua meraviglia. Il vento spingerà i catamarani a velocità incredibili, ci dicono le previsioni meteo; le presenze di turisti in città, il tutto esaurito delle nostre strutture ricettive, il fermento che si respira nelle attività produttive stanno già spingendo Taranto verso il futuro che merita».

