Il Consiglio regionale della Puglia alle celebrazioni del 75° anniversario della Repubblica Italiana

Domani, mercoledì 2 giugno, in occasione della celebrazione del 75° anniversario della “Fondazione della Repubblica”, il Consiglio regionale della Puglia parteciperà alle cerimonie ufficiali organizzate dalle Prefetture di Bari e Lecce.

La presidente Loredana Capone sarà presente alla manifestazione celebrativa che si svolgerà a Lecce alle 10,00 presso il Monumento dei Caduti in piazza Italia.

Sarà, invece, il vicepresidente Giannicola De Leonardis a rappresentare l’Assemblea regionale pugliese alla cerimonia che si terrà a Bari alle 10,30 presso il Sacrario Militare Caduti d’Oltremare.

“Mai come quest’anno – ha commentato la Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone – l’occasione è propizia per rinnovare la Festa della nostra Repubblica e l’anniversario del voto delle donne. Una Repubblica che finalmente ha le risorse e una strategia per colmare il divario tra i generi e il nord e sud. Come avvenne in Germania con la caduta del muro che per quasi trent’anni aveva separato la Berlino est dalla Berlino Ovest, anche qui, nel nostro Paese, con uno sforzo collettivo e unitario possiamo mettere finalmente un punto all’annosa questione meridionale. Che questa Festa sia allora, da un lato la ricorrenza per rinnovare il nostro amore per questo Paese, in cui ritrovarsi nella forza delle radici e sventolare la bandiera colorata dai nostri valori costituzionali, ma dall’altro il momento per essere uniti verso un futuro che ci rivedrà, spero al più presto, tutte e tutti l’uno al fianco dell’altra”.

Correlati

Commenta l'articolo: