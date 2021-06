Centro Antifumo: consulenze per la settimana della Giornata Internazionale senza tabacco

In occasione della Giornata Mondiale senza tabacco, che ricorre ogni anno il 31 maggio, il Centro Antifumo del Dipartimento Dipendenze Patologiche di Asl Taranto offre per tutta questa settimana, fino a venerdì 4 giugno, un servizio di consulenza gratuito per chi vuole smettere di fumare. Il servizio è disponibile dalle 9 alle 13.30, ai contatti telefonici 099 7786214 – 099 7786206 e via email all’indirizzo serd.centroantifumo@asl.taranto.it –

Smettere di fumare è un percorso terapeutico: il fumo non è un vizio ma una vera e propria dipendenza, fisica e psicologica che oggi rappresenta la prima causa di morte evitabile al mondo. Il Centro Antifumo, ambulatorio di secondo livello del Dipartimento Dipendenze Patologiche, attivato nel 2016, mette a disposizione di tutti coloro che sono interessati a intraprendere il percorso un servizio di consulenza e un’equipe multidisciplinare, composta quest’ultima da medici, psicologi, due educatrici professionali e il direttore responsabile. Oltre al servizio di consulenza telefonico in orari estesi attivato questa settimana, l’accesso al Centro è gratuito e non necessita di prescrizione medica.

Il Centro Antifumo del Dipartimento Dipendenze Patologiche, aperto il mercoledì e il venerdì dalle 8 alle 14, offre visite mediche specialistiche, trattamenti farmacologici, visite psicologiche, percorsi integrati per la disassuefazione da tabacco, gruppi online e in presenza, consulenza e formazione specialistica.

Correlati

Commenta l'articolo: