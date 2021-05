“Si alla vita, No al fumo”, campagna di sensibilizzazione di Anap Confartgianato

In occasione della “Giornata mondiale contro il fumo” che si terrà il 31 maggio, ANAP Confartigianato, l’Associazione Anziani e pensionati costituita da Confartigianato, in collaborazione con la LILT ed Otosalus, propone una giornata informativa incontrando i cittadini per parlare dei cambiamenti positivi derivanti dalla scelta di smettere di fumare, e sensibilizzare sui ben noti rischi del fumo.

Polmoni e cuore sono gli organi più colpiti, ma ne risente tutto l’organismo.

Smettere di fumare allontana il rischio di sviluppare tumori. E’ una scelta positiva per sé stessi e anche per gli altri, perché il fumo passivo è altrettanto dannoso.

L’iniziativa si terrà presso l’INFOPOINT del Centro commerciale Porte dello Jonio a Taranto dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 19:00 di lunedì 31 maggio.

I cittadini potranno consultarsi e consigliarsi in modo assolutamente gratuito con i seguenti medici specialisti Nicola Ciaccia, Andrea Urso e Marcello Stante.

Inoltre, presiederanno lo stand per tutte le relative informazioni utili il Presidente dell’Anap Confartigianato Giovanni Lippolis e della Lilt di Taranto Perla Suma.

Correlati

Commenta l'articolo: