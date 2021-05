Marina Militare: al via la seconda edizione del Salone Nautico di Venezia nell’antico arsenale

Domani, sabato 29 maggio, sino al 6 giugno 2021 apre i battenti la seconda edizione del Salone Nautico di Venezia promosso dal Comune di Venezia e organizzato dalla Società Ve.La. Spa. in collaborazione con la Marina Militare.

L’evento, il cui motto è “L’arte navale torna a casa”, si svolgerà nella cornice dell’antico Arsenale di Venezia, da sempre cuore dell’industria navale della Serenissima, simbolo del suo potere militare e commerciale sul mare e culla della cultura marittima italiana, gelosamente custodita dalla Marina Militare. L’esposizione interesserà anche una larga parte della base navale della Marina Militare che ospita la sede dell’Istituto di Studi Militari Marittimi, importante centro di formazione e polo culturale della Forza Armata.

I visitatori, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid19, potranno ammirare più di 220 imbarcazioni di oltre 160 espositori, in un contesto storico di grande suggestione nel pieno centro di Venezia, composto da un bacino acqueo di 50.000 mq, con oltre 1000 metri lineari di pontili per circa 150 imbarcazioni in acqua, 30.000 mq di spazi espositivi esterni e padiglioni coperti per circa 5.000 mq complessivi.

Per l’occasione saranno presenti nella città lagunare, oltre a un plotone dei Fanti di Marina della Brigata Marina San Marco, alcune navi della Marina Militare: il cacciamine Crotone, la nave idro-oceanografica Aretusa, la nave supporto fari e segnalamenti marittimi Ponza e l’unità per il supporto alle operazioni delle Forze Speciali Cabrini.

Sabato 29 maggio, in occasione della cerimonia di apertura alla quale parteciperà il capo di stato maggiore della Marina Militare, ammiraglio di squadra Giuseppe Cavo Dragone, gli incursori del Comando Subacquei e Incursori (COMSUBIN) effettueranno alle ore 11.30 un lancio col paracadute da un elicottero delle Forze Aeree della Marina, terminando la loro discesa nelle acque dell’Arsenale.

La Marina Militare sarà presente al Salone anche con uno stand istituzionale che intende promuovere, attraverso un’esposizione di assetti operativi e modellini navali, le componenti specialistiche ed operative della Marina Militare. Nello stand sarà inoltre possibile ricevere informazioni circa le varie opportunità di carriera nell’ambito della Forza Armata.

In concomitanza con l’inaugurazione del Salone, la Marina Militare ha organizzato, presso l’Istituto di Studi Militari Marittimi, il convegno dal titolo “OCEANI SUNT SERVANDI – PROTEGGERE IL MARE E LE SUE RISORSE”, incentrato sui temi della protezione dell’ambiente marino e dell’impiego sostenibile delle risorse che il mare ci offre e ci potrà offrire in futuro, con l’evoluzione della ricerca scientifica e tecnologica.

L’evento sarà articolato su due giornate, il 29 pomeriggio e l’intera giornata del 31 maggio, e si svolgerà in modalità a distanza, nel rispetto delle misure di prevenzione COVID in vigore, e sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Marina Militare Italiana.

Il convegno si inquadra nell’ambito di una serie di iniziative che la Marina Militare sta portando avanti per diffondere la cultura marittima ed il concetto di marittimità nel nostro Paese e per promuovere nell’opinione pubblica una maggiore consapevolezza circa la centralità del mare per la nostra sicurezza e per il sostegno del nostro sistema socio-economico.

Un primo appuntamento si è svolto, nel marzo scorso, presso l’Accademia Navale di Livorno ed è stato focalizzato sulla sicurezza degli spazi geopolitici di interesse dell’Italia. In questo secondo appuntamento la Marina ha voluto fissare l’attenzione sulla protezione dell’ambiente marino, verso il quale è necessario assumere un preciso impegno di preservazione.

(foto Marina Militare)

