Isde Taranto su sentenza Ambiente Svenduto

“Il verdetto del 31 maggio 2021 espresso dalla Magistratura di Taranto ha riconosciuto i danni dell’inquinamento ambientale prodotto da ILVA attribuendo condanne penali ai fratelli Riva e a una serie di persone coinvolte nella “faccenda” ILVA e disponendo la confisca dell’area a caldo. I medici di Isde Taranto che in più occasioni hanno descritto ai vari tavoli istituzionali e politici la situazione sanitaria, sperano che questo sia un primo passo verso una soluzione definitiva che riporti la salute al primo posto.

La città di Taranto è, di fatto, diventata ormai l’emblema delle tante, troppe battaglie, in atto nel Paese in difesa della salute e dell’ambiente. Non è più tollerabile che i cittadini e soprattutto i bambini di questa città continuino ad essere i “Grandi Assenti” nell’agenda di chi ci governa. Ringraziamo la Magistratura che con questa sentenza ha dimostrato di tutelare l’ambiente e la salute come beni primari.”

