Il 3 giugno webinar su Medicina a Taranto organizzato da Asset Puglia e UTC

Nuovo appuntamento del ciclo di incontri on line ‘Taranto, il cambiamento è ora’, i webinar organizzati da ASSET- Talab e Urban Transition Center per raccontare ai cittadini cosa stanno facendo Comune di Taranto e Regione Puglia per il rilancio della città.

Giovedì 3 giugno, alle ore 16.00, in diretta sulla pagina Facebook e canale Youtube di Ecosistema Taranto (è possibile seguire l’incontro anche sulla pagine Facebook di Asset e Talab), si parlerà de ‘La Facoltà di Medicina, una grande opportunità per Taranto’. 60 minuti per parlare non solo della realizzazione della sede universitaria tarantina nello storico palazzo dell’ex Banca d’Italia, ma anche per presentare i nuovi lavori di ampliamento.

Ad introdurre l’incontro sarà il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, seguito dal Direttore Generale di Asset Puglia, Elio Sannicandro. Seguiranno gli interventi di Stefano Bronzini, Magnifico Rettore dell’Università di Bari ‘ A. Moro’, di Loreto Gesualdo, Preside della Facoltà di Medicina, di Stefano Rossi, Direttore Generale Asl Ta, e di Cosimo Borraccino, delegato del presidente Michele Emiliano per il Piano Strategico di Taranto.

Modera l’avv. Edmondo Ruggiero, coordinatore dell’Urban Transition Center di Taranto.

