Giornata dei Talenti, il contributo dell’amministrazione Melucci all’iniziativa del CQV

Si è tenuta oggi nella sede del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” dell’Università degli Studi “Aldo Moro” la Giornata dei Talenti promossa dal Comitato per la Qualità della Vita. L’assessore agli Affari Generali Annalisa Adamo ha rappresentato l’amministrazione Melucci nella tavola rotonda che si è tenuta nell’aula magna, al termine della quale ha consegnato le targhe Talento Jonico al professor Piero Abruzzese, al fotografo Beniamino Ingenito e alla figlia di Pasquale Scalera. Riceveranno il premio Talento Jonico anche Benedetta Pilato e l’ammiraglio Donato Marzano.

«La giornata odierna è stata accompagnata da numerose occasioni di riflessione – ha detto l’assessore Adamo –. Molto toccanti e particolarmente significativi i video mostrati dalle insegnanti della scuola per l’infanzia “A piccoli passi” di Paolo VI che con il tema musicale “Il peso del coraggio” hanno dato voce ai bambini, all’impegno civile per l’ambiente. Tanto più se si pensa che la sentenza del processo ex Ilva è stata appena depositata. Raccogliamo gli inviti fatti dai relatori odierni nei loro pregiatissimi interventi, con cui ci esortano ad avere sempre maggiore attenzione per il mondo della scuola e dell’università, perseverando nell’azione che l’amministrazione Melucci già svolge. Infine, è doveroso ringraziare il CQV per l’impegno civile che, ancora una volta, si dimostra prezioso per mettere in agenda grandi questioni e grandi temi».

