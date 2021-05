Domani la giornata mondiale dei genitori

Il primo giugno ricorre la giornata mondiale dei genitori e l’amministrazione Melucci tra gli altri progetti ha pensato proprio a uno dedicato alle politiche genitoriali con F.I.T. (Family Innovation Training) al lavoro per la ripartenza.

Finanziato dal Dipartimento delle Politiche per la Famiglia, il progetto fortemente voluto dal Comune di Taranto che ne è il capofila, è arrivato ai primi posti su più di millecinquecento proposte inviate.

«Ancora una volta – evidenzia l’assessore ai Servizi Sociali, Gabriella Ficocelli – l’amministrazione Melucci si dimostra sensibile rispetto ai bisogni dei genitori, delle famiglie, in particolar modo di quelle più fragili. Il progetto offre servizi in grado di rispondere ai bisogni emersi dopo il lungo periodo di lockdown causato dalla pandemia. Le famiglie potranno, infatti, ricevere gratuitamente supporto legale, psicologico, sociale, i minori potranno partecipare a laboratori di arte, teatro, danza, canto ed essere sostenuti nello studio, per una ripartenza che vuole restituire fiducia ad una società fortemente provata dagli effetti dell’isolamento. Le attività saranno gestite dai partner del progetto A.P.S. T.R.O.I.SI. Project e Il Focolare».

Il progetto, grazie alla collaborazione con il CSV, formerà volontari in grado di fare interventi qualificati e rivolti alle famiglie. Sarà inoltre implementata una piattaforma che semplificherà i rapporti tra gli enti pubblici che si occupano delle famiglie, e in tal senso importante è il coinvolgimento del Tribunale per i Minori e dell’USSM.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 3515052852. Le domande di partecipazione sono scaricabili al seguente indirizzo

https://www.comune.taranto.it/index.php/51-welfare-e-pari-opportunita/2933-avviso-di-avviodiselezione-adesione-per-attivita-gratuite-progetto-f-i-t.

Correlati

Commenta l'articolo: