Contramianto su sentenza processo Ambiente Svenduto

“La lettura del disposito di sentenza della Corte di Assise di Taranto non lascia dubbi e l’elenco dei colpevoli e delle pene racconta decenni di siderurgia del territorio ionico e delle conseguenze che i “veleni della fabbrica ” hanno avuto su lavoratori e cittadini morti e ammalati a causa delle esposizioni a cancerogeni e sostanze tossico nocive.

CONTRAMIANTO costituita parte civile nel Processo Penale ILVA Ambiente Svenduto ritiene la sentenza il punto da cui ripartire per dare giustizia e dignità alla popolazione di Taranto colpita da un inquinamento soffocante in un escalation di effetti con gravi danni anche mortali su uomini, donne e bambini.

Dopo 9 anni dall’atto di sequestro degli impianti ILVA e l’apertura del processo penale con centinaia di udienze e contrapposizioni in aula finalmente il giudizio che condanna coloro che hanno contribuito a quel disastro ambientale legato all’ILVA di Taranto, la fabbrica dell’acciaio più grande d’Europa.

In questi anni sono stati ascoltati decine di testimoni che hanno descritto le condizioni in cui venivano svolte le attività industriali nel siderurgico tarantino ed acquisiti fascicoli e atti per decine di migliaia di pagine. Un confronto deciso tra gli avvocati dell’accusa e quelli della difesa nel quale si è ricostruito un lunghissimo periodo di storia industriale italiana, dagli inizi degli anni “90 sino al sequestro del 2012.

La sentenza di colpevolezza emessa riteniamo essere non un punto di arrivo ma il momento da cui ripartire per ricostruire la nostra storia una sentenza che possa dare risposte per le morti nella fabbrica e fuori dalla fabbrica facendo chiarezza su quello che è stato ma anche per sapere quello che potrà essere il futuro, un futuro che vogliamo sia più giusto per tutti”, conclude Luciano Carleo, Presidente Contramianto e altri rischi Onlus.

