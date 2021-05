Asili nido comunali, aperte le iscrizioni

Dal 28 maggio, fino all’11 giugno, sono aperte le iscrizioni ai 9 asili nido comunali per l’anno educativo 2021/2022.

Il bando è stato approvato dall’esecutivo guidato dal sindaco Rinaldo Melucci, su proposta dell’assessore alla Pubblica Istruzione Deborah Cinquepalmi, riconoscendo l’enorme importanza che la frequenza delle strutture riveste per i più piccoli, soprattutto in un momento di ripartenza e recupero della socialità ridotta dall’emergenza sanitaria.

«Abbiamo effettuato tempestivamente tutte le procedure necessarie – ha spiegato Cinquepalmi –, in modo tale da poter dedicare l’intero mese di giugno alla formazione delle graduatorie di ammissione, dando alle famiglie un riscontro certo che consenta loro di conciliare esigenze lavorative e personali».

Agli asili nido comunali, per il prossimo anno educativo, potranno essere iscritti bambini di età compresa tra i 3 mesi (compiuti al 1 settembre 2021) e i 36 mesi (non compiuti al 31 agosto 2021). Le domande di iscrizione possono essere scaricate dal sito del Comune di Taranto all’indirizzo https://www.comune.taranto.it/index.php/elenco-aree-tematiche/scuola-ed-istruzione/asili-nido-comunali, dove è possibile consultare anche il bando, recante tutte le informazioni su modalità e i requisiti richiesti per l’iscrizione.

