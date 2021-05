Ambiente Svenduto, la sentenza della Corte d’Assise di Taranto

Presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare di San Vito, la Corte d’Assise di Taranto ha emesso questa mattina l’attesa sentenza di primo grado in relazione al processo Ambiente Svenduto scaturito dall’inchiesta sul disastro ambientale causato dallo stabilimento sideurgico ai tempi della gestione deella famiglia Riva. Un processo durato cinque anni a conclusione del quale i pm Buccoliero, Epifani, Graziano e Cannalire hanno chiesto condanne per circa 400 anni per 35 degli imputati (44 persone fisiche e tre società) del maxiprocedimento, e risarcimenti per 30 miliardi di euro.

Condannati a 22 e 20 anni di reclusione Fabio e Nicola Riva, accusati di concorso in associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, all’avvelenamento di sostanze alimentari, alla omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro; 21 anni e 6 mesi per Girolamo Archinà, ex responsabile delle relazioni istituzionali dell’Ilva; 21 all’ex direttore dello stabilimento Luigi Capogrosso. Diciassette anni e mezzo per l’ex consulente della Procura Lorenzo Liberi. Tre anni e mezzo invece per l’ex Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola accusato di concussione aggravata in concorso; tre anni la condanna per l’ex Presidente della Provincia di Taranto Gianni Florido, due anni per favoreggiamento all’ex DG di Arpa Puglia, Giorgio Assennato.

I giudici hanno disposto la confisca dell’area a caldo, già sottoposta a sequestro nel luglio 2012, e delle tre società Ilva spa, Riva fire e Riva Forni Elettrici.

