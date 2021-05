A luglio riapertura dei centri anziani nel massimo rispetto delle misure anti-Covid

Dal 3 giugno sarà possibile iscriversi per la frequenza dei centri anziani del Comune di Taranto. Le strutture riapriranno nel mese di luglio, nel rispetto delle misure anti-Covid, in ogni centro sarà possibile effettuare le iscrizioni, dalle 9:00 alle 11:00 dal lunedì al venerdì.

«Abbiamo coccolato i nostri anziani durante il lockdown e le varie chiusure dettate dai DPCM, abbiamo tenuto loro compagnia online e con il sostegno psicologico e, intanto, in sordina, ma davvero con grandi sacrifici, abbiamo lavorato per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria, con la direzione Patrimonio, dei tre centri anziani di piazza Catanzaro 68, via Lago di Varano e piazza Grassi a Tramontone. In particolare – commenta l’assessore ai Servizi Sociali, Gabriella Ficocelli – stiamo restituendo alla nostra comunità tarantina il centro di via Lago di Varano, che era molto trascurato e quasi abbandonato del tutto. Non è stato facile, ma ringrazio le direzioni Servizi Sociali e Patrimonio per aver colto l’attenzione che il sindaco Rinaldo Melucci ha per la cura per i nostri anziani».

Correlati

Commenta l'articolo: