Incontro fra sindacati dei pensionati e l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli

Nei giorni scorsi si è svolta in videoconferenza una riunione con i sindacati dei pensionati rappresentati da Augusto Bussetti (CISL), Antonella Candito (Spi CGIL) e

Francesca Galiano (FNP CISL), alla presenza dell’assessore ai Servizi Sociali, Gabriella Ficocelli.

I rappresentanti sindacali hanno conosciuto l’associazione ACSI, che gestirà i tre centri anziani di piazza Catanzaro 68, via Lago di Varano e piazza Grassi a Tramontone e hanno avuto modo di parlare con il dottor Giusto dell’ACSI.

«È comprensibile – afferma l’assessore Ficocelli – il difficile momento che gli anziani, e non solo, hanno dovuto affrontare nel corso di questa pandemia che, tra le altre cose, ha costretto a dover interrompere ogni tipo di relazione sociale. Nel ringraziare per le parole di apprezzamento espresse da parte di Augusto Bussetti, in favore dell’assessorato ai Servizi Sociali e dei dipendenti dell’intera direzione che hanno sapientemente offerto vicinanza e conforto in quei momenti, ho avuto il piacere di informare i presenti che, in accordo con il sindaco Rinaldo Melucci, è in corso il programma di ripresa delle attività in favore della terza età nel rispetto delle normative varate dal Governo.

A luglio, infatti, saranno riaperti i centri di aggregazione sociale per anziani e sull’argomento Antonella Candito ha evidenziato la disponibilità alla collaborazione nella gestione e per la definizione delle politiche di cura e attenzione agli anziani tarantini. Abbiamo a cuore la salute degli anziani e degli operatori e in attesa dell’evolversi della situazione epidemiologica, è stata proposta in giunta anche la realizzazione dei soggiorni termali che risultano essere un appuntamento molto atteso dagli anziani. La prudenza e le dovute precauzioni in questa fase costituiscono un dovere civile e morale oltre alla responsabilità nei confronti della fragilità della fascia di utenza alla quale ci si rivolge. Con i sindacati diffonderemo le informazioni tra gli iscritti e tutte le pratiche per il contenimento del virus».

