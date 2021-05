Aggiornamento ricoveri per Covid

L’ASL Taranto rende noto che, alle ore 14.00 del 30 maggio 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 26 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 13 presso il reparto Malattie Infettive;

· n. 12 presso il reparto di Pneumologia;

· n. 1 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 17 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 15 presso il reparto di Medicina;

· n. 2 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita n. 3 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 15 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina.

Il presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca ospita n. 1 paziente affetto da Covid presso il reparto di Medicina.

La Casa di cura “Santa Rita” ospita n. 11 pazienti affetti da Covid.

Il Centro Ospedaliero Militare di Taranto ospita n. 2 pazienti risultati positivi al Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita n. 14 pazienti post-Covid.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati n. 2 decessi.

Notte prima degli esami: avviata la vaccinazione dei maturandi. Al PalaRicciardi si è iniziato con il Battaglini e l’Archita.

Si chiama “Notte prima degli esami” la campagna vaccinale della Regione che dà avvio alla somministrazione dei vaccini anti-Covid ai maturandi pugliesi.

Questo pomeriggio è stata avviata anche per la Asl Taranto la prima sessione dedicata ai ragazzi che frequentano il quinto anno presso l’istituto Battaglini e il liceo Archita del capoluogo, accorsi al PalaRicciardi, dalle 18 alle 22, per la prima dose di Pfizer. Grande affluenza degli adolescenti, che si sono presentati all’appuntamento già prima dell’orario prestabilito, spingendo i sanitari del Palaricciardi ad avviare con mezz’ora di anticipo le operazioni di vaccinazione, e dimostrando così grande responsabilità personale e sociale dei giovani.

La campagna continuerà per tutta la settimana con i maturandi frequentanti le altre scuole di Taranto e provincia. Il calendario è stato concordato dal Dipartimento di Prevenzione Asl Taranto con l’Ufficio scolastico provinciale, in collaborazione con i dirigenti scolastici di tutti gli istituti tarantini. Ogni scuola comunica direttamente gli appuntamenti ai propri studenti interessati: i minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o un tutore per il consenso.

Vaccino ai maturandi, il sindaco Melucci all’hub del PalaRicciardi

Rinaldo Melucci: «I nostri giovani, i cittadini di domani, quelli per cui stiamo ricostruendo Taranto, all’alba degli esami di maturità.

Che bello vederli così responsabili, disciplinati, entusiasti, partecipi degli sforzi della comunità ionica. Pronti a ripartire, tutti insieme!».

Correlati

Commenta l'articolo: