Vaccinazioni, Amati: “Ministero non diffonderà più i dati per singole categorie”

Amati: “Si viola trasparenza e conoscenza. Ci ripensino”

“Grandi ostacoli per la conoscenza dei dati, cioè l’elemento che in passato ci ha permesso di risolvere più di un problema. Da oggi la dashboard sulla vaccinazione in Puglia sarà infatti privata delle informazioni sulle somministrazioni per categoria. Il dato non sarà pubblicato sul repository curato dal Dipartimento della Trasformazione Digitale: una scelta incomprensibile, comunicata solo ieri in serata e che produce problemi sulla trasparenza e sulla migliore comprensione dell’andamento per adattare rimedi ai problemi”.

Lo dichiara il presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“La Puglia, insieme alle altre regioni d’Italia, non potrà quindi conoscere la categoria di appartenenza di chi viene vaccinato (sanitari, mondo della scuola, ospiti RSA ecc…), ma solo l’età dei vaccinati di ogni giornata. Un grave problema, perché era l’unico modo che avevamo per controllare in dettaglio l’andamento delle vaccinazioni. L’unico modo scientifico che consentisse ai pugliesi di conoscere, ad esempio, la percentuale quotidiana di pazienti fragili vaccinati: da oggi dovremo aspettare i comunicati con numeri che, proprio rispetto ai fragili, sono sempre stati confusionari e poco chiari.

A più di un anno dall’inizio della pandemia mi pare che ancora non si comprenda appieno il valore e la necessità di pubblicare dati aperti e dettagliati, sia per l’emergenza Covid che per la campagna vaccinale.

Si tratta di utilità riferita sia ai fini della gestione pandemica (anche se di fatto le scelte sono state fatte sempre sulla base dei dati) che alla trasparenza.

A questo punto spero che la Regione si desti dal torpore sull’organizzazione dei dati, cioè il motivo che mi ha portato a organizzare un portale, e fornisca dati aperti per comprendere l’andamento della campagna vaccinale.

La vicina Basilicata, nel report quotidiano, pubblica dati dettagliati sulla vaccinazione. Le Marche, la Lombardia, il Lazio, il Friuli, il Piemonte e altre regioni hanno mappe multimediali aggiornate in tempo reale, e noi siamo purtroppo ancora al PDF con una mappa colorata difforme dai report delle singole Asl. Ciò che per altre regioni ha rappresentato il trampolino di lancio per la digitalizzazione e l’open-data, da noi non sembra aver sortito alcun effetto benefico”.

