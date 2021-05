Taranto e SailGP al Salone Nautico di Venezia 2021, apertura il 29 maggio

Il Comune di Taranto sarà presente al Salone Nautico di Venezia 2021, ospite di Assonautica Venezia per presentare SailGP nella giornata inaugurale. L’assessore agli Affari Generali dell’amministrazione Melucci Annalisa Adamo, il presidente di Assonautica Venezia Marino Masiero, la direttrice Laguna Mare e i giornalisti Gianni Darai e Nicoletta Echer, tutti alle prese con la preparazione degli stand.

«Sostenibilità e impatto ambientale, sono i temi del Salone di quest’anno con decine di realtà territoriali e cantieri italiani ed europei. Venezia, come Taranto impegnata nella sfida della transizione ecologica, ha già impegnato 1,5 milioni di euro per sostenere lo sviluppo dei motori a emissioni ridotte e/o zero. Taranto è presente – ha detto l’assessore Adamo – tra i grandi della nautica con la promozione dell’evento internazionale SailGP. Scenario del Salone è lo storico arsenale di Venezia, un luogo unico al mondo dove yacht e imbarcazioni saranno valorizzati dalla contestuale presenza della biennale di Venezia».

