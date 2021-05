Polizia Locale, il nucleo Infortunistica stradale uno dei settori fondamentali

La tempestività dei rilevamenti dopo un incidente stradale è tutto. Capire la dinamica e il numero dei veicoli coinvolti il più velocemente possibile è fondamentale per ricostruire in maniera accurata un sinistro stradale. E a supporto degli operatori di polizia stradale l’amministrazione Melucci ha voluto fortemente investire, fornendo loro le migliori tecnologie disponibili e un autoveicolo dedicato.

«Dobbiamo purtroppo rilevare un numero elevato di incidenti e constatare che nonostante le restrizioni da pandemia nei primi 4 mesi del 2021 si sono registrati quasi 300 incidenti e più di 100 feriti coinvolti – le parole dell’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino -. La professionalità degli operatori non si limita all’intervento sul posto, ma spesso servono accurate indagini per analizzare le cause o individuare i responsabili.

Sono dati che vogliamo diminuiscano e per questo i controlli sulle strade hanno il significato non della mera sanzione ma della nostra volontà di ridurre gli elementi di pericolo stradale sul territorio della nostra città».

