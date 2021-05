Piazza Ramellini, partono i lavori di riqualificazione

Confcommercio Taranto: finalmente partono i lavori di riqualificazione di via Cesare Battisti. In Piazza Ramellini la segnaletica di inizio lavori annuncia la apertura del cantiere.

“Quando c’è dialogo e collaborazione con le istituzioni i risultati non tardano ad arrivare” commenta Lelio Fanelli, presidente della delegazione territoriale Confcommercio ‘Tre Carrare Solito’.

“Dopo i tavoli di confronto e concertazione dei mesi scorsi – continua Fanelli- con i referenti degli assessorati al Commercio, Urbanistica, Lavori pubblici Ambiente e Polizia municipale (Manzulli, Occhinegro, Viggiano, Castronovi e Cataldino) ecco un primo concreto segnale.

Si partirà con un intervento di riqualificazione della piazza Ramellini (spazi pedonali, verde pubblico ed illuminazione), un’area che rappresenta la nostra porta principale di accesso alla lunga via Cesare Battisti. Una piazza, abbandonata e fortemente degradata negli ultimi anni, malgrado l’importante funzione urbanistica, ed il cui recupero riveste un significato sociale ed economico primario per l’intero quartiere. La nostra proposta di realizzazione di un’area pedonale sulla piazza, condivisa dall’Amministrazione comunale, vedrà degli interventi migliorativi da parte anche delle attività commerciali presenti che andranno ad arricchire l’offerta di servizio dell’area.

Completati altri cantieri in corso, già avviati in altre zone della città, ci è stato assicurato che inizieranno i lavori sull’intera via Cesare Battisti di rifacimento del manto stradale, dei marciapiedi, del verde pubblico, e dell’illuminazione ed auspichiamo anche le telecamere di sorveglianza. Tutto questo ci permetterà di poter tornare a programmare eventi di marketing e di animazione, fortemente aggreganti, che nel passato hanno dato valore aggiunto alle attività commerciali dell’area soprattutto in occasione del natale e di altre festività. Abbiamo bisogno di ridare entusiasmo alle attività commerciali dell’area anche in vista della partenza prossima della nuova Scuola Carabinieri”

