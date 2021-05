Notte prima degli esami: avvio alla vaccinazione dei maturandi in Asl Taranto

Si comincia domani al PalaRicciardi con il Battaglini e l’Archita

È stata ribattezzata “Notte prima degli esami” la campagna vaccinale della Regione che dà avvio alla somministrazione dei vaccini anti-Covid ai maturandi pugliesi, a partire da domenica 30 maggio.

Asl Taranto partecipa pienamente alla campagna, come da disposizioni regionali, e si comincia domani pomeriggio. La prima sessione sarà dedicata ai ragazzi che frequentano il quinto anno presso l’istituto Battaglini e il liceo Archita del capoluogo, invitati domani a presentarsi al PalaRicciardi, dalle 18 alle 22, per la prima dose di Pfizer. Si procederà poi per tutta la settimana con i maturandi frequentanti le altre scuole di Taranto e provincia. Il Dipartimento di Prevenzione Asl Taranto e l’Ufficio scolastico provinciale stanno concordando, in queste ore, il calendario definitivo, in collaborazione con i dirigenti scolastici di tutti gli istituti tarantini. Ogni scuola comunicherà direttamente gli appuntamenti ai propri studenti interessati: i minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore o un tutore per il consenso.

L’operazione è il frutto della collaborazione sinergica tra l’azienda sanitaria tarantina e le istituzioni scolastiche, già collaudata ottimamente con la realizzazione della campagna vaccinale massiva estesa a tutto il personale scolastico operativo nel territorio jonico, conclusasi con la somministrazione di oltre 12mila seconde dosi in tre weekend.

