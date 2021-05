I volontari di Barletta organizzano un intervento di raccolta rifiuti a Patalini

Dopo la segnalazione di alcuni cittadini, quattro gruppi di volontariato della città di Barletta hanno deciso di prendersi cura dell’area verde nei pressi della Chiesa del Crocifisso della zona Patalini di Barletta. I volontari de La Via della Felicità Puglia, Retake Barletta, l’O.d.V. Le Mani del Soccorso e il Comitato Alberi per la Vita – Barletta Green, si incontreranno durante le giornate di Sabato 29 Maggio e Domenica 30 Maggio dalle ore 9:00 alle ore 11:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 per organizzare degli interventi di raccolta rifiuti, diboscamento e sistemazione delle aiuole e ree verdi.

Quest’attività ha come scopo di restituire la zona alla comunità, infatti collaboreranno anche i condòmini del vicinato oltre ai volontari delle associazioni.

I volontari de La Via della Felicità hanno deciso di aderire in quanto sanno bene che è necessario creare sinergie e maggiore consapevolezza, al fine di ottenere un ambiente più sano e pulito.

Nella guida al buon senso La Via della Felicità, l’autore l’umanitario L. Ron Hubbard, scrisse “Un ciottolo, gettato in acqua, può provocare onde fino alla spiaggia più lontana.” Seguendo questo principio i volontari vogliono creare una società che rispetti e si prenda cura del proprio ambiente.

Chiunque desideri partecipare può farlo chiamando il numero 368.772.2690 .

