Arlotta, Perrini: “I tarantini non vogliono andare sulla luna, ma a Roma e Milano”

“So bene che la notizia che l’ESA (Agenzia Spaziale Europea) potrebbe utilizzare l’aeroporto di Grottaglie per far rientrare sulla terra lo Space Rider è una di quelle che ‘emoziona’, ma io sono una ‘persona semplice’ e come me lo sono tanti tarantini che dall’aeroporto di Grottaglie non desiderano andare sulla luna, ma magari anche solo a Roma e Milano. Sarà banale ma all’Odissea nello Spazio, preferiamo viaggi che ci consentano di poter arrivare a un appuntamento di lavoro in tempi ragionevoli.

“Ieri ho ribadito questo concetto ospite di una trasmissione di Canale 85 a Patrizio Summa di Aeroporti di Puglia e Mino Borraccino, oggi consigliere politico di Michele Emiliano, ma nella passata legislatura assessore allo Sviluppo economico. Ed è in quest’ultima veste che ho ricordato a Borraccino le continue e tante promesse che il centrosinistra fa puntualmente ai tarantini sull’aeroporto di Grottaglie, durante le campagne elettorali i voli civili sembrano una cosa fatta… poi finita si fanno altri progetti come quello di fare di Grottaglie un gate europeo per l’accesso indipendente allo spazio. Un’idea sempre cara al presidente Emiliano che tre anni fa annunci? i voli suborbitali per le mozzarelle pugliesi: da Grottaglie a Los Angeles in due ore.

“Io, ma ribadisco insieme a me tanti tarantini, in due ore vorrei stare a Roma o a Milano… le mozzarelle da Los Angeles gli americani le vengano a mangiare in Puglia che a km 0 sono più buone!”

Correlati

Commenta l'articolo: