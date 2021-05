Perrini (FdI): “Il nostro consigliere comunale non doveva offendere il giornalista. Chiediamo scusa”

“A nome di Fratelli d’Italia chiediamo scusa al corrispondente da Martina Franca de La Gazzetta del Mezzogiorno per i toni e i termini usati dal nostro consigliere comunale. Non servirebbe neppure giustificare il tutto con il clima politico concitato di quell’assise comunale del 24 maggio scorso, che ha portato a dichiarazioni fuori luogo che sono irrispettose della persona e del ruolo che ricopre.

“Fratelli d’Italia è il partito che nei giorni scorsi, prima firmataria Giorgia Meloni, ha fatto approvare alla Camera una mozione a tutela del Pluralismo dell’Informazione, perché crede fortemente in una informazione fatta da più voci, libera e democratica. Anzi, determinati articoli e le reazioni conseguenti (scevre da offese) servono proprio ad alimentare quel dibattito politico vero e franco che aiuta non solo a comprendere meglio i fatti che avvengono, ma offre ai cittadini una visione plurima delle vicende comunali.

“Per questo le nostre scuse non sono solo per il giornalista, ma per tutta Martina Franca.”

