Nuove opportunità per assistere all’Italy Sail Grand Prix di Taranto, secondo degli otto eventi dalla stagione 2 di SailGP, la competizione di punta a livello mondiale tra catamarani volanti F50.

Le regate del 5 e 6 giugno potranno essere seguite anche dalle tribune allestite nel Race ViIlage della rotonda Marinai d’Italia, dove sarà organizzata un’area ristoro con la partecipazione di Cantine San Marzano. I biglietti ‘premium’ per accedere ai 500 posti disponibili per ognuno dei due giorni, ascoltare da vicino i commenti live della gara e partecipare alla cerimonia di premiazione, sono in vendita su sailgp.com/taranto a 22,55 euro (incluse commissioni). Per compensare l’impronta di carbonio prodotta da ogni spettatore per assistere all’evento, parte dell’incasso sulla vendita dei biglietti sarà destinato a un progetto di energia pulita delle Nazioni Unite.

Ancora disponibili biglietti ‘Basic’ e ‘Premium’ a bordo delle motonavi Clodia e Adria per vivere le emozioni delle regate direttamente sul perimetro del campo di regata, coi velisti di fama mondiale che si sfideranno a pochissima distanza.

Col programma ‘Vieni con la tua barca’, infine, diportisti e armatori privati potranno raggiungere il perimetro del campo di regata con le proprie imbarcazioni, previa prenotazione del posto (gratuito) compilando un form online.

Tutte le informazioni sull’evento SailGP di Taranto con le varie modalità di partecipazione sono disponibili al link sailgp.com/taranto.

Gli eventi di Taranto saranno trasmessi in diretta su Rai Sport e Sky Sport; con la pluripremiata SailGP App (disponibile per iOS e Android), inoltre, si potrà assistere alle gare dalle telecamere di bordo accedendo a classifiche in tempo reale e cruscotti informativi su velocità delle barche e distanza tra esse, intensità e angolo del vento, altezza del volo, tempi di percorrenza e tante altre metriche fornite da Oracle Stream Analytics, per una migliore comprensione di tattiche e azioni messe in campo dai team.

‘SailGP – powered by nature’ è il campionato velico che gareggia per un futuro migliore, promuovendo un mondo alimentato dalla natura. Competizione di punta per i catamarani F50, SailGP presenta squadre nazionali che gareggiano su percorsi brevi ed intensi, regate di tipo stadium racing sugli specchi d’acqua più iconici di tutto il mondo. Il vincitore della seconda stagione di SailGP riceerà un premio di un milione di dollari. Durante gli otto eventi della stagione, i migliori atleti della vela internazionale si destreggiano a bordo di catamarani F50 identici, ad alta tecnologia e velocità, capaci di superare i 50 nodi (circa 100 km / h).

