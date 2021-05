Gli operatori di Kyma Ambiente Amiu stanno implementando la rete dei cestini differenziati

«Altri 170 cestini saranno distribuiti sul territorio cittadino e nelle vie di maggior transito pedonale – la dichiarazione dell’assessore all’Ambiente e alle Società Partecipate Paolo Castronovi -, se usati correttamente aumenteranno il decoro dei nostri marciapiedi. L’appello ai cittadini è di non considerare i cestini come se fossero dei cassonetti, bisogna conferirvi solo piccoli rifiuti divisi in frazioni, come avviene per la raccolta differenziata: giallo per il multimateriale, verde per il vetro e nero per l’indifferenziato. I cestini, inoltre, hanno il posacenere per la raccolta delle cicche, altra “piaga” dei nostri marciapiedi».

