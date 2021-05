Vertenza degli addetti al servizio di sbarco carbone del porto di Brindisi

Si è concluso nella notte appena trascorsa, con la sottoscrizione di un verbale di accordo tra rappresentanze aziendali ed organizzazioni sindacali, l’incontro tecnico in Confindustria tra la società SIR spa, aggiudicataria dell’appalto da parte di ENEL relativo al servizio di sbarco carbone del porto di Brindisi, e le segreterie territoriali di CGIL-CISL e UIL con le relative articolazioni sindacali di settore, che dovrebbe porre fine alla vertenza dei lavoratori impiegati in un’attività strategica, coinvolta nel processo di decarbonizzazione in corso.

La riunione ha fatto seguito ad un precedente tavolo di confronto convocato d’urgenza dalla Prefettura di Brindisi nel pomeriggio di ieri e protrattosi fino alle ore 20:30 circa, nel quale le parti avevano concordato di proseguire il dialogo in sede aziendale, al fine di limare i residui elementi di confronto.

L’accordo sottoscritto nella notte sarà sottoposto all’approvazione definitiva dei lavoratori nel corso di un’assemblea prevista per la mattinata odierna. Il Prefetto esprime un convinto ringraziamento alle rappresentanze sindacali ed ai vertici di Confindustria e dell’azienda SIR s.p.a. per l’impegno reciproco profuso e lo sforzo operato per ricercare un’equilibrata soluzione alla difficile vertenza in atto.

