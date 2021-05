Vaccino Covid si accelera: a giugno tutte le seconde dosi AstraZeneca al drive through Porte dello Jonio

Riprogrammate tutte le somministrazioni delle seconde dosi del vaccino AstraZeneca per completare il ciclo entro giugno. Appuntamenti per tutti in base alla data di prima somministrazione e all’iniziale del cognome.

Al fine di accelerare il completamento delle vaccinazioni e garantire la piena protezione al maggior numero di persone già a partire dal mese di giugno, è stato aggiornato il calendario degli appuntamenti previsti per la somministrazione della seconda dose di vaccino Vaxzevria (AstraZeneca) per tutte le persone che abbiano già ricevuto la prima dose da febbraio ad aprile 2021.

Tutti gli appuntamenti delle seconde dosi di vaccino VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) precedentemente prenotate negli hub vaccinali di Taranto e provincia, infatti, sono stati anticipati e riprogrammati nell’hub allestito presso il centro commerciale Porte dello Jonio di Taranto.

I nuovi appuntamenti, che sostituiscono quelli precedente fissati, dipendono dalla data di somministrazione della prima dose e dall’iniziale del proprio cognome. Le persone interessate da questa riprogrammazione sono insegnanti, lavoratori dei servizi essenziali, caregiver o conviventi di pazienti fragili e altre persone vaccinate in base all’età, per un totale di oltre 55mila persone.

Per quel che riguarda la prossima settimana, tutti coloro i quali hanno ricevuto la prima dose dal 20 febbraio al 15 marzo, potranno ricevere la seconda dose il 31 maggio; il 1 giugno toccherà a chi ha ricevuto la prima dose dal 20 al 29 marzo. Chi è stato vaccinato dal 30 marzo al 4 aprile, dovrà recarsi al drive through martedì 2 giugno; mentre il 3 giugno è dedicato a chi è stato vaccinato dal 5 all’8 aprile; venerdì 4 giugno, infine, è dedicato a chi ha ricevuto la prima dose dal 9 al 13 aprile.

Si riprende poi lunedì 7 giugno con le persone che hanno ricevuto la prima dose il 14 e il 15 aprile; martedì 8 giugno per coloro i quali sono stati vaccinati il 16 aprile e mercoledì 9 giugno per le persone che hanno ricevuto la prima dose il 17 aprile.

Per quel che riguarda l’orario, la fascia oraria dalle 16 alle 18:30 è dedicata alle persone il cui cognome inizia con le lettere A-K, quella dalle 18:30 alle 21:00 per tutte le persone il cui cognome inizia con le lettere L-Z. Nei prossimi giorni saranno comunicate le altre date per il mese di giugno.

Le vaccinazioni saranno eseguite in modalità drive through, ovvero in auto. È consentito organizzarsi per recarsi con la stessa auto all’appuntamento vaccinale, fino a un massimo di tre persone per veicolo, munite di mascherina. Si raccomanda di indossare vestiario adatto (una maglia a manica corta) per facilitare la somministrazione e di rispettare la fascia oraria dell’appuntamento.

Al fine di ridurre i tempi di attesa e rendere più rapide le operazioni di vaccinazione, è obbligatorio recarsi all’appuntamento vaccinale muniti di modulo di consenso per la seconda dose, scaricabile dal portale ASL Taranto, compilato e firmato.

È stato attivato un servizio di richiamata telefonica per informare gli utenti della riprogrammazione degli appuntamenti ma, considerato l’elevato numero dei contatti e la difficoltà per molti di loro di reperire i numeri di telefono corretti, i cittadini sono pregati di considerare validi i nuovi appuntamenti anche in assenza di comunicazione telefonica.

Gli utenti che avessero bisogno di chiarimenti possono inviare una mail all’indirizzo infoazcovid@asl.taranto.it o contattare il numero 099-7786256 attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, specificando i propri dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale). Nel caso in cui non sia possibile recarsi all’appuntamento assegnato, sarà possibile recuperare il proprio turno nelle sedute di recupero che saranno organizzate nel mese di luglio.

