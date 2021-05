Taranto, altri interventi di manutenzione del verde pubblico

Aziende convenzionate con l’amministrazione stanno effettuando in numerose zone della città interventi di manutenzione del verde pubblico, particolarmente richiesti per la rigogliosa crescita di piante e sterpaglie varie.

In questi giorni, in particolare, gli interventi interessano:

Lido Azzurro;

Lama (via Incrociatori e via Vascelli);

Salinella (via Lago di Como, stadio Iacovone, via Lago di Monticchio e via Lago di Montepulciano);

Tamburi (via Macchiavelli);

Paolo VI (via XXV Aprile e via Nenni);

Tramontone (via Capitagnano);

San Vito (traverse di viale del Tramonto);

Solito-Corvisea (piazzale Borsellino, parco archeologico delle Mura Greche, tratto finale di via Cesare Battisti fino al Parco Cimino).

«È un programma di vasto respiro – ha commentato l’assessore all’Ambiente Paolo Castronovi durante un sopralluogo –, che sta interessando tutti i quartieri della città, con una particolare attenzione alle periferie. Gli operatori stanno liberando le aree da erbacce e sterpaglie, un’operazione che ha anche una valenza sanitaria. Invitiamo tutti i cittadini a segnalarci zone che necessitano di un intervento dei nostri manutentori contattando l’assessorato all’Ambiente».

Correlati

Commenta l'articolo: