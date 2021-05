Siglato il protocollo per prevenire infiltrazioni criminali. Casartigiani: «Segnale positivo»

Prevenire gli illeciti e i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell’attività urbanistico – edilizia, nel settore delle autorizzazioni commerciali e nel circuito produttivo. Con questo obiettivo è stato siglato questa mattina a Palazzo del Governo un protocollo d’intesa.

Il documento è stato sottoscritto dal prefetto Demetrio Martino e condiviso da Comune di Taranto, Camera di Commercio, Inps, Confindustria, Confcommercio, Confapi e Casartigiani.

Torna alta dunque l’attenzione delle istituzioni su uno dei settori più esposti al pericolo di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

«Si tratta di un ulteriore strumento attraverso il quale avviare una proficua collaborazione con le istituzioni per controllare e contrastare, in chiave preventiva, i fenomeni di corruzione. È nostro interesse innalzare il livello di legalità, trasparenza e sicurezza sul territorio provinciale – afferma il segretario provinciale di Casartigiani Stefano Castronuovo – e saremo per questo parte attiva di questo patto fortemente voluto dalla nostra associazione per preservare le imprese artigiane dal rischio di ingerenze che possano interferire e comprometterne un regolare sviluppo del territorio. Ripudiamo l’illegalità – prosegue – e siamo pronti a respingere e denunciare, come abbiamo sempre fatto, ogni rischio di infiltrazione criminale.

Riteniamo questo protocollo – prosegue Castronuovo – un segnale positivo e di grande impegno, soprattutto in un periodo storico, quello post pandemia- fortemente complicato in cui l’instabilità economica delle imprese le espone ad una minaccia ancor più concreta. Sarà quindi importante collaborare con le forze dell’ordine e con le autorità preposte al controllo del territorio e non lasciare mai sole le imprese. Casartigiani, anche questa volta, c’è».

