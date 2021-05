Aggiornamento ricoveri per Covid

L’ASL Taranto rende noto che, alle ore 15.00 del 27 maggio 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 32 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 15 presso il reparto Malattie Infettive;

· n. 16 presso il reparto di Pneumologia;

· n. 1 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 18 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 16 presso il reparto di Medicina;

· n. 2 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita n. 9 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 20 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina.

Il presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca ospita n. 2 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

La Casa di cura “Santa Rita” ospita n. 10 pazienti affetti da Covid.

Il Centro Ospedaliero Militare di Taranto ospita n. 6 pazienti risultati positivi al Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita n. 14 pazienti post-Covid.

Nelle ultime 24 ore si è registrato n.1 decesso.

Aggiornamento campagna vaccinale Covid

La campagna vaccinale in Asl Taranto segue come da cronoprogramma, negli hub vaccinali, negli ambulatori e a domicilio, sia per coorte di nascita che per fragilità. Nella giornata di ieri sono state raggiunte le 314.104 dosi totali somministrate dall’avvio della vaccinazione: rispetto a questo dato, oltre 99mila cittadini hanno completato il ciclo vaccinale.

In mattinata, negli hub vaccinali dell’intera provincia sono stati somministrati quasi 2mila dosi di vaccino, così distribuiti: a Taranto 305 presso lo SVAM e 289 al PalaRicciardi; 308 dosi a Martina Franca, 260 dosi a Grottaglie, 231 dosi a Manduria, 285 dosi a Massafra, 269 dosi presso l’hub di Ginosa.

Nel pomeriggio di ieri sono state somministrate oltre 700 dosi così distribuite: a Taranto, 108 dosi presso lo SVAM e 123 presso l’hub PalaRicciardi; 102 dosi a Martina Franca; 93 a Grottaglie; 141 dosi a Manduria, 84 a Massafra e 96 dosi a Ginosa.

A questi dati, conseguiti negli hub, si aggiungono 1214 dosi totali somministrate a domicilio e in ambulatorio, anche a cura dei medici di medicina generale.

