Covid, Fratelli d’Italia chiede Commissione di studio su morti in Puglia

Nota del Gruppo consiliare di Fratelli d’Italia.

“La Puglia è fra le Regioni italiane che ha registrato in questa pandemia un triste record: la mortalità per Covid. Sempre molto alta fin dall’inizio, tanto da aver più volte cercato di richiamare l’attenzione anche del Ministro della Salute, Roberto Speranza, e dell’allora premier Giuseppe Conte, ma che ha visto tra marzo e maggio scorsi fare della Puglia la seconda regione in Italia, ad aprile è stata addirittura la prima.

Dati certificati a livello nazionale dagli organismi preposti, non pretestuose cifre date da una forza di opposizione: 6428 pugliesi sono morti di Covid e le loro famiglie con tutta la Puglia hanno diritto di sapere se qualcosa nella gestione della pandemia è andato storto.

Per questo motivo abbiamo proposto una legge per l’istituzione di una Commissione di studio regionale per la mortalità da Covid-19 sul territorio regionale. è volutamente denominata di ‘Studio’ e non d’inchiesta, perché il nostro obiettivo è quello di studiare l’andamento della mortalità da Covid 19 fino a maggio 2021, di studiare le criticità nelle scelte che hanno portato a prestare assistenza e cure ai pazienti risultati positivi al Covid-19.

Pazienti presi in carico e arrivati in ospedale già con gravi complicazioni in ambienti e strutture improvvisate come tende e container, esponendo i pazienti e il personale sanitario e parasanitario a ulteriori rischi e disagi. Nella convinzione che è doveroso garantire la piena trasparenza su vicende che hanno riguardato migliaia di famiglie e di operatori sanitari”.

Correlati

Commenta l'articolo: