Pugliapromozione, il 27 maggio l’evento finale e il talk letterario del progetto Hamlet

Si terrà giovedì 27 maggio il doppio evento conclusivo organizzato da Pugliapromozione (Agenzia Regionale del Turismo) in qualità di partner del progetto “HAMLET – Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism”, finanziato nell’ambito del primo bando per progetti ordinari del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania – Montenegro 2014/2020. Oltre a Pugliapromozione, il partenariato conta sulla presenza del Ministero dei Beni Culturali dell’Albania (capofila), in partnership con l’Istituto Urbano di Ricerca di Tirana, del Ministero dei Beni Culturali del Montenegro e della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della PMI – Provincia di Bari.

Dalle 10 alle 11.30 è in programma l’evento finale (in inglese) con saluti istituzionali e presentazione dei risultati di progetto a cura dei rappresentanti di tutti i partner (per Pugliapromozione ci sarà Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Regione Puglia).

Dalle 11.30 alle 13.30, invece, ci sarà il talk letterario con gli scrittori di racconti brevi ambientati in 5 borghi pugliesi (Bovino, Vico del Gargano, Cisternino, Galatone e Pulsano) selezionati attraverso una call indetta da Pugliapromozione la scorsa primavera. È stata, infatti, di recente pubblicata la raccolta di questi 10 racconti (a breve scaricabile gratuitamente dal sito di progetto). Il talk sarà l’occasione per ascoltare direttamente dagli scrittori cosa li ha ispirati nell’ambientazione delle storie nei cinque borghi pugliesi e per apprezzare gli altrettanti video girati lo scorso autunno durante le visite guidate organizzate dal progetto.

