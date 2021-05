Il sindaco Rinaldo Melucci ha firmato ieri un protocollo d’intesa operativo con l’associazione Bambino Thalassemico onlus Taranto, rappresentata dalla presidente Gabriella Bruno.

Il protocollo, proposto dall’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli, si pone come obiettivo quello di sostenere le attività dedicate ai bambini malati di anemia mediterranea. Presente alla firma del protocollo anche il consigliere comunale Emidio Albani.

L’amministrazione si impegnerà, assieme all’associazione nel perseguire la tutela dei diritti dei Thalassemici in ambito di protezione sanitaria, civile e penale, incrementerà le reti di comunicazione con condivisione delle scelte e decisioni con gli enti locali in ambito sanità (Regione e ASL), organizzerà attività di prevenzione primaria e secondaria sulla patologia, con informazione e sostegno alle nuove coppie per una maggiore consapevolezza e sensibilizzazione alla donazione del sangue.

Nei prossimi giorni la presidente dell’associazione e le sue referenti incontreranno l’assessore Ficocelli per organizzare insieme un cronoprogramma di azioni che vedrà coinvolte le famiglie e i ragazzi seguiti dai Servizi Sociali.

