Operazione Polizia, Melucci: «La comunità è grata per il continuo presidio di legalità»

Plauso dell’amministrazione comunale per la brillante operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Taranto, che ha consentito di scardinare un’organizzazione criminale dedita, tra le altre cose, al traffico di droga.

«La comunità è grata alla Polizia di Stato – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – per il continuo presidio di legalità offerto. La capillare azione di controllo, la conoscenza del territorio e delle dinamiche criminali che l’attraversano sono un patrimonio prezioso che va alimentato e preservato. Grazie al questore Giuseppe Bellassai, quindi, grazie a donne e uomini della Questura di Taranto per la loro opera encomiabile a tutela dei cittadini per bene».

Correlati

Commenta l'articolo: