Inizia il 29 maggio l’eSailGP di Taranto su Virtual Regatta con le prime qualifiche

In vista dell’Italy Sail Grand Prix di Taranto del 5 e 6 giugno, gli appassionati di vela – e non solo – possono provare l’ebbrezza di regatare con i catamarani volanti F50 in versione virtuale scaricando la App gratuita Virtual Regatta Inshore.

L’eSailGP di Taranto è il secondo degli otto eventi virtuali della stagione 2 e segue quello organizzato in occasione della gara svoltasi alle Bermuda lo scorso aprile. È possibile partecipare alle regate di allenamento sin dal 27 maggio e alle due sessioni di qualifiche ufficiali in programma il 29 e 30 maggio. I primi otto classificati dei due round di qualifiche si sfideranno nelle semifinali del 31 maggio mentre la finale, un match race tra i due migliori giocatori, si terrà mercoledì 2 giugno e verrà ritrasmessa dalle 21 alle 22,30 in streaming sui canali Facebook www.facebook.com/sailgp e Youtube www.youtube.com/sailgp sia di SailGP che di Virtual Regatta www.facebook.com/virtualregatta.

Il vincitore dell’evento di Taranto si qualificherà per il ‘Grand Final’in programma il 15 ottobre 2021 che designerà il campione della seconda stagione eSailGP; sarà lui a partecipare all’eSailing World Championship, con un montepremi di 10.000 dollari.

Lo scorso agosto fu il britannico Mike O’Donovan a trionfare nella prima stagione di eSailGP battendo in finale lo spagnolo Juan Cardona.

Le informazioni su eSailGP sono disponibili al link https://sailgp.com/general/2021-esailgp-championship/ mentre al link sailgp.com/taranto tutto sulle gare del 5 e 6 giugno di Taranto e su come partecipare all’evento.

‘SailGP – powered by nature’ è il campionato velico che gareggia per un futuro migliore, promuovendo un mondo alimentato dalla natura. Competizione di punta per i catamarani F50, SailGP presenta squadre nazionali che gareggiano su percorsi brevi ed intensi, regate di tipo stadium racing sugli specchi d’acqua più iconici di tutto il mondo. Il vincitore della seconda stagione di SailGP riceverà un premio di un milione di dollari. Durante gli otto eventi della stagione, i migliori atleti della vela internazionale si destreggiano a bordo di catamarani F50 identici, ad alta tecnologia e velocità, capaci di superare i 50 nodi (circa 100 km / h).

