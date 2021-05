Facoltà di Medicina a Lecce, Capone: “Un fatto storico, sarà un polo d’eccellenza”

“Come promesso, – ha detto la Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone – alla velocità della luce, oggi il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’emendamento per garantire che il progetto della Facoltà di Medicina nel Salento, attraverso una variazione di bilancio di 80 milioni, possa continuare il suo percorso di realizzazione.

Sarà un polo di eccellenza e all’avanguardia e io sono felice di aver dato il mio piccolo contributo. Credo che ciò che sta accadendo sia un fatto storico, un’iniziativa che aprirà a tantissimi orizzonti, anche in termini di ricadute economiche sul nostro territorio.

Lo merita Lecce, lo merita la Puglia.

I nostri ragazzi avranno finalmente una chance in più per formarsi, specializzarsi e fare ricerca a casa loro, e i cittadini un occasione in più di cura.

Il fatto che sia stato votato all’unanimità, dimostrando che è volontà di tutta la Puglia, mi riempie di gioia e orgoglio”.

