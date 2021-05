Chiuso il cantiere della “Salvo D’Acquisto”

Melucci: «Restituiamo ai piccoli alunni una scuola completamente rinnovata»

Terminati anche i lavori di riqualificazione delle facciate e di sistemazione dell’intonaco delle pareti interne e delle aree verdi esterne, il plesso “Salvo D’Acquisto” dell’istituto comprensivo “Gaetano Salvemini” di Lama è stato riconsegnato ai piccoli studenti della scuola dell’infanzia.

Il sindaco Rinaldo Melucci ha verificato personalmente la chiusura del cantiere, dopo un sopralluogo fatto alcuni giorni fa per i lavori di impermeabilizzazione del lastrico solare. «Avevamo promesso una chiusura tempestiva del cantiere – le parole del primo cittadino – anche per garantire ai piccoli alunni di terminare l’anno scolastico nelle aule a loro così care. L’attenzione che abbiamo per il nostro patrimonio immobiliare scolastico si conferma, quindi, e dopo la campagna di interventi della scorsa estate per garantire la ripartenza in presenza continueremo a preservarlo con una manutenzione costante».

