Affidato il chiosco di piazza Pio XII, Viggiano: «Quel giardino sarà simbolo di sicurezza e decoro»

Completato l’iter di affidamento del chiosco di piazza Pio XII, all’interno del giardino pubblico denominato “Pio Garden”.

Si tratta di una procedura sulla quale la struttura complessa Patrimonio era al lavoro da tempo, per rispondere alle indicazioni del sindaco Rinaldo Melucci che aveva chiesto per quella zona il ripristino di decoro e funzionalità, a totale vantaggio delle numerose famiglie con bambini e animali domestici che vi abitano.

Il concessionario “A. D. Srls” si è impegnato, su indicazione dell’amministrazione, alla realizzazione di un’area di sgambettamento per cani, mentre è già in corso l’acquisto da parte dell’amministrazione di nuovi giochi totalmente inclusivi, che possano consentire a ogni bambino di divertirsi in totale sicurezza.

«È un grande traguardo per il quartiere – il commento dell’assessore al patrimonio Francesca Viggiano –, quel giardino tornerà a essere un luogo di divertimento in sicurezza per bambini, famiglie e amici a quattro zampe. È un impegno che avevamo assunto con i cittadini e con il comitato spontaneo che si è formato per la realizzazione dell’area cani. Il nostro obiettivo è far diventare quel giardino un simbolo di sicurezza e decoro urbano, un luogo di divertimento per quanti vi abitano».

Correlati

Commenta l'articolo: