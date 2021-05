Taranto, asfalto nuovo in via Dalmazia

Dopo l’avvio dei lavori nel tratto finale di viale Magna Grecia e il completamento di via Lago d’Arvo, solo per citare i più recenti, è partito anche il cantiere in via Dalmazia.

I lavori prevedono la posa del nuovo manto stradale nel tratto che collega via Ancona a viale Magna Grecia, cui seguirà il nuovo cantiere nell’adiacente via lago di Molveno.

Il sindaco Rinaldo Melucci ha effettuato un sopralluogo proprio in via Dalmazia, questa mattina. «Il numero dei cantieri aperti in città cresce settimana dopo settimana – il suo commento -, siamo lieti di poter avviare lavori rispondendo alle sollecitazioni dei cittadini e, di conseguenza, accrescendo la qualità delle loro vite. Il nostro grande piano strade e marciapiedi cresce ancora e toccherà presto zone, come quella cosiddetta “dei laghi” nel quartiere Salinella, che non ricevevano attenzioni da decenni».

