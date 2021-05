Giovedì 27 maggio webinar su “Tra passato e futuro, Taranto riparte dalla cultura”

Saranno le grandi potenzialità di Taranto, partendo dal suo patrimonio storico-archeologico per arrivare alla cultura, al turismo, al cinema e all’arte moderna, gli argomenti del prossimo incontro online organizzato da Asset- Talab e Urban Transition Center per raccontare ai cittadini cosa stanno facendo Comune di Taranto e Regione Puglia per il rilancio della città.

Si intitola infatti ‘Tra passato e futuro, Taranto riparte dalla cultura’, il webinar in diretta giovedì 27 maggio , alle ore 17.00, sulla pagina Facebook e canale Youtube di Ecosistema Taranto (è possibile seguirli anche sulla pagine Facebook di Asset e Talab).

Ad introdurre l’incontro sarà il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, seguito dal Direttore Generale di Asset Puglia, Elio Sannicandro. Seguiranno gli interventi dell’assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Puglia, Massimo Bray, di Barbara Davidde, Soprintendente della Soprintendenza nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, di Simonetta Dellomonaco, presidente della Apulia Film Commission e dell’artista Paolo Troilo.

Modera l’avv. Edmondo Ruggiero, coordinatore dell’Urban Transition Center di Taranto.

